Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного

В больнице Днепра медики вернули к жизни тяжело раненого бойца.

Военный Андрей из Черкасс. Ему 48 лет. До полномасштабного вторжения печатал книги. Получил тяжелые ранения на фронте и попал в больницу Днепра в предсмертном состоянии.

Об этом сообщил врач медучреждения, где находится боец.

По его словам, обломки повредили все тело, глаза и оторвали пальцы.

“Что делает война…Все тело разбито на кусочки. В живых осталось только место, где был бронежилет, все остальное обломки превратили в страшные раны, поврежденные глаза, оторванные пальцы”, — написал врач

Благодаря реаниматологам и хирургам Днепра вчера, 11 июня, военный пришел в сознание.

Сегодня первый день, когда он пришел в сознание. Мы верим в Победу Украины и дальнейшую счастливую жизнь Андрея. Он мужественно сделал все ради Победы”, – добавил медик.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: