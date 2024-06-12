Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного

Военный Андрей из Черкасс. Ему 48 лет. До полномасштабного вторжения печатал книги. Получил тяжелые ранения на фронте и попал в больницу Днепра в предсмертном состоянии.
Об этом сообщил врач медучреждения, где находится боец.
По его словам, обломки повредили все тело, глаза и оторвали пальцы.
“Что делает война…Все тело разбито на кусочки. В живых осталось только место, где был бронежилет, все остальное обломки превратили в страшные раны, поврежденные глаза, оторванные пальцы”, — написал врач
Благодаря реаниматологам и хирургам Днепра вчера, 11 июня, военный пришел в сознание.
Сегодня первый день, когда он пришел в сознание. Мы верим в Победу Украины и дальнейшую счастливую жизнь Андрея. Он мужественно сделал все ради Победы”, – добавил медик.
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