Все школы Украины до конца недели перейдут на онлайн-обучение, — Минобразования

Минобразования рекомендует школам по всей Украине до 14 октября перейти на онлайн-обучение.

Об этом говорится в приказе Минобразования.

Уже утром остановили очную учебу в Тернополе, Львове и Луцке. Связано такое решение с начавшимися сегодня утром массовыми ракетными обстрелами.

Об онлайн-обучении сообщил также глава ОВА Полтавщины Дмитрий Лунин.

В Днепре дети с начала учебного года учились онлайн, однако в области находились школы, работавшие в очном режиме. Поэтому следите за сообщениями администраций школ.

Отметим, что утром в Украину выпустили около 80 ракет, более 40 из них удалось сбить. Остальные попали в объекты инфраструктуры.

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