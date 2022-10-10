Все школы Украины до конца недели перейдут на онлайн-обучение, — Минобразования

Об этом говорится в приказе Минобразования.
Уже утром остановили очную учебу в Тернополе, Львове и Луцке. Связано такое решение с начавшимися сегодня утром массовыми ракетными обстрелами.
Об онлайн-обучении сообщил также глава ОВА Полтавщины Дмитрий Лунин.
В Днепре дети с начала учебного года учились онлайн, однако в области находились школы, работавшие в очном режиме. Поэтому следите за сообщениями администраций школ.
Отметим, что утром в Украину выпустили около 80 ракет, более 40 из них удалось сбить. Остальные попали в объекты инфраструктуры.
Читайте также:
Автор:
Сегодня российские оккупанты с самого утра терроризируют украинцев массированным ракетным…
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине…
Временные неудобства.
С самого утра в Днепре и по всей Украине прошла массированная ракетная атака. Враг выпустил десятки ракет. Обстрел начался в то время, когда много людей находилось на улице. Журналисты dnepr.info решили напомнить, что нужно делать в такой ситуации если вы…
Сегодня российские оккупанты с самого утра терроризируют украинцев массированным ракетным ударом.
Возможны перебои со светом.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Днепроводоканал сообщил о перебоях с водоснабжением.
Утром 10 октября вся Украина слышит мощные взрывы.
Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Движение временно приостановлено.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине и всей Украине. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения, последствия уточняются.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!