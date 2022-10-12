Все проиграл в казино: Он потерял все в казино: в Днепре мужчина пытался покончить с собой из-за долгов

По прибытии на место происшествия информация подтвердилась. Мужчина заперся в квартире и не открывал дверь. В ходе переговоров правоохранителям все же удалось убедить мужчину.
Оказавшись внутри квартиры, полицейские обнаружили эластичный жгут и следы удушения на шее жертвы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, объяснил, что влез в долги через ставки и казино. Попытка самоубийства была для него решением всех проблем.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время ведется наблюдение за ним в целях предотвращения повторных попыток самоубийства.
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