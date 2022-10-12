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  • Все проиграл в казино: Он потерял все в казино: в Днепре мужчина пытался покончить с собой из-за долгов

Все проиграл в казино: Он потерял все в казино: в Днепре мужчина пытался покончить с собой из-за долгов

Сегодня 06:45
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Поліцейські Дніпра отримали повідомлення про спробу самогубства. За словами заявниці, брат її чоловіка надіслав їм прощального листа.

Новости Днепра про Все проиграл в казино: Он потерял все в казино: в Днепре мужчина пытался покончить с собой из-за долгов

По прибытии на место происшествия информация подтвердилась. Мужчина заперся в квартире и не открывал дверь. В ходе переговоров правоохранителям все же удалось убедить мужчину.

Оказавшись внутри квартиры, полицейские обнаружили эластичный жгут и следы удушения на шее жертвы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, объяснил, что влез в долги через ставки и казино. Попытка самоубийства была для него решением всех проблем.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время ведется наблюдение за ним в целях предотвращения повторных попыток самоубийства.

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Новости Днепра про Все проиграл в казино: Он потерял все в казино: в Днепре мужчина пытался покончить с собой из-за долговУкраїнська Новости Днепра про Все проиграл в казино: Он потерял все в казино: в Днепре мужчина пытался покончить с собой из-за долговРусский

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