Все небо в черном дыму: на улице Юрия Савченко в Днепре произошел масштабный пожар (Фото и видео)

На месте работают спасательные службы. Все подробности уточняются.

Интернет-пользователи распространили в сети фото и видео с места событий. На них можно разглядеть высокие и густые клубы черного дыма.

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