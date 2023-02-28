Все, что нужно знать о Е-рецепте на лекарства в Украине: нужен ли смартфон и как теперь купить обезболивающие

Этой весной в Украине электронный рецепт станет обязательным для назначение рецептурных лечебных препаратов. Но бумажный при этом пока что никуда не исчезнет.

Перечень рецептурных лекарств в Украине остается неизменным. Все те препараты, которые раньше подлежали отпуску по рецепту и дальше будут продавать в аптеках только по рецепту. Но теперь документ будет в смартфоне, больной таким образом не сможет забыть его дома.

Бумажный рецепт

Традиционный, выписанный врачом рецепт на лекарства на бумаге пока никуда не денется. Электронный документ будут внедрять постепенно. В случае, если у пациента нет мобильного, врач напечатает специальную информационную памятку, где будет указано номер и код для погашения рецепта в аптеке, а также детали назначения препарата.

На какие препараты он нужен

По рецепту в Украине будут продолжать отпускать тоже самое, что и раньше: противосудорожные препараты, гормональные и противозачаточные, лекарства для лечения артериальной гипертензии, сердечных недугов. Также рецепт теперь нужно будет иметь при себе для покупки средств от кашля, обезболивающих, антибиотиков и седативных препаратов.

Кто может выписать

Чтобы получить электронный рецепт необходимо обязательно обратиться к врачу. Выписать его может врач любой специальности, работающий в государственной, коммунальной или частной клинике и даже врач-зарегистрированный как ФОП. Для получения рецепта не обязательно иметь декларацию.

Как выглядит

«Электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название или по-простому, название действующего вещества. В аптеке пациенту могут предложить на выбор несколько торговых названий с одинаковым количеством действующего вещества, и гражданин сам должен решить, какой препарат покупать», — отметили в пресс-службе МОЗ Украины.

Во время военного положения

На период военного положения в стране действует исключение на приобретение лекарств по рецепту без «разрешения» врача. Но «работает» это только в тех громадах, которые расположены в районе проведения активных боевых и военных действий.

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