«Будто Парфенон»: как мог выглядеть железнодорожный вокзал в Днепре (ФОТО)

Главная железнодорожная станция города Днепр «Днепр-Главный» была открыта в 1884 году и называлась тогда «Екатеринослав». За все время своего существования вокзал пережил немало. Вскоре после завершения Второй мировой разрушенное здание построили с нуля. Проект сооружения разработал архитектор Алексей Душкин.
Однако изначально вокзал должен выглядеть несколько иначе — наряднее и эпичнее, но из-за экономии и политических взглядов часть декора из проекта в результате убрали.
В Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск» обнародовали начальный эскиз того, как мог выглядеть вокзал.
Публикация специально для нашего одногруппника Анатолия. У него недавно возник вопрос ко мне по поводу строительства нашего железнодорожного вокзала. Построили и в 1951 году открыли. Но полностью, с целью экономии и в свете последних политических взглядов, убрали все декоративные элементы с фасада здания. А так он мог бы выглядеть так, — говорится в сообщении..
Вокзал мог быть как Римский Пантеон, благодаря высоким башням и декору из лепнины.
Круто смотрится! «Римский Пантеон» в центре – как элемент декора нашего железнодорожного вокзала.
Да, там должны были быть стелы, скульптуры, лепки, башни должны были быть выше. Но из всего этого оставили только лепку потолка внутри зала.
Возможно, это сила привычки, но сегодняшний вид вокзала мне нравится больше, чем этот Парфенон, – комментируют жители Днепра.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области будут выключать свет всего на два…
В Кривом Роге шесть погибших из-за ракетного удара, 12 июня.
Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой…
Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.
В Днепре и области будут выключать свет всего на два часа.
В Кривом Роге шесть погибших из-за ракетного удара, 12 июня.
Злоумышленника ищет полиция.
Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой пациенту не нужен бумажный рецепт при посещении аптеки. На телефон ему приходит смс –сообщение с кодом, где зашифровано действующее вещество препарата. Он называет код провизору и тот предлагает разные препараты…
В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.
Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.
Ядовитого паука заметили в Днепре.
В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили демонстрации, мітинги и различные столкновения еще несколько лет назад можно было увидеть стелы, напоминающие об этих событиях. Правда, часть таких «надписей» уже демонтирована и посмотреть, как они выглядели можно только…
В Кривом Роге можно красиво сфотографироваться в лаванде.
В Днепре скрывался колаборант, который помогал россиянам чинить технику во время оккупации Луганской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!