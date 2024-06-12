«Будто Парфенон»: как мог выглядеть железнодорожный вокзал в Днепре (ФОТО)

Железнодорожный вокзал в Днепре мог выглядеть несколько иначе.

Главная железнодорожная станция города Днепр «Днепр-Главный» была открыта в 1884 году и называлась тогда «Екатеринослав». За все время своего существования вокзал пережил немало. Вскоре после завершения Второй мировой разрушенное здание построили с нуля. Проект сооружения разработал архитектор Алексей Душкин.

Однако изначально вокзал должен выглядеть несколько иначе — наряднее и эпичнее, но из-за экономии и политических взглядов часть декора из проекта в результате убрали.

В Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск» обнародовали начальный эскиз того, как мог выглядеть вокзал.

Публикация специально для нашего одногруппника Анатолия. У него недавно возник вопрос ко мне по поводу строительства нашего железнодорожного вокзала. Построили и в 1951 году открыли. Но полностью, с целью экономии и в свете последних политических взглядов, убрали все декоративные элементы с фасада здания. А так он мог бы выглядеть так, — говорится в сообщении..

Вокзал мог быть как Римский Пантеон, благодаря высоким башням и декору из лепнины.

Круто смотрится! «Римский Пантеон» в центре – как элемент декора нашего железнодорожного вокзала. Да, там должны были быть стелы, скульптуры, лепки, башни должны были быть выше. Но из всего этого оставили только лепку потолка внутри зала. Возможно, это сила привычки, но сегодняшний вид вокзала мне нравится больше, чем этот Парфенон, – комментируют жители Днепра.

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