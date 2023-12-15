Времени очень мало: за сколько минут российский «Кинжал» может долететь до Днепра

В четверг, 14 декабря, российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами «Кинжал». Между объявлениями о пусках и сообщениями о взрывах в разных регионах проходили считанные минуты.
Авторы Telegram-канала UA War Infographics подсчитали, сколько ракета «Кинжал» летит в разные города Украины, если пуск происходит из воздушного пространства Липецкой области рф.
Так, до Днепра аэробалистическая ракета Х-47М2 долетит за 2,7 минуты, столько же времени ракете нужно, чтобы долететь до Чернигова. В Харьков «Кинжал» будет лететь 1,7 минуты, в Полтаву — 2,4 минуты, в Запорожье — 2,9 минуты, в Киев — 3,2 минуты.
Немного больше времени будет у Винницы – в этот город ракета будет лететь 4,1 минуты, а также у Одессы – 4,5 минуты, у Староконстантинова Хмельницкой области – 4,4 минуты, у Львова – 5,4 минуты. Больше всего времени, чтобы дойти до укрытий, будет у жителей Ужгорода — 6,3 минуты.
Напомним, 14 декабря во второй половине дня в Украине несколько раз звучала масштабная воздушная тревога. Ее объявляли из-за активности российских самолетов МиГ-31К, способных нести ракеты «Кинжал». Оккупанты выпустили несколько ракет по Украине. Взрывы слышали жители Киевской и Хмельницкой областей. В частности, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на Киевщине силы ПВО сбили одну ракету «Кинжал».
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