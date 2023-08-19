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Вражеский обстрел Никополя: пострадала 82-летняя женщина

Сегодня 19:39
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Сегодня днем ​​российская армия обстреливала Никополь и Марганецкую общину.

Новости Днепра про Вражеский обстрел Никополя: пострадала 82-летняя женщина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, общины трижды были обстреляны из тяжелой артиллерии.

Пострадала 82-летняя женщина, пока ее состояние удовлетворительное.

Также были повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод.

Сегодня мы также писали об ужасном обстреле города Чернигов, из-за которого пострадали 136 человек и 7 погибли.

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