Вражеский обстрел Никополя: пострадала 82-летняя женщина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, общины трижды были обстреляны из тяжелой артиллерии.
Пострадала 82-летняя женщина, пока ее состояние удовлетворительное.
Также были повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод.
Сегодня мы также писали об ужасном обстреле города Чернигов, из-за которого пострадали 136 человек и 7 погибли.
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Козенко Антон
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