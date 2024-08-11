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Вражеские войска сегодня атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами

Сегодня 19:34
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Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Вражеские войска сегодня атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня войска страны-террористки атаковали Никопольский район.Целили дронами-камикадзе и били из тяжелой артиллерии, — говорится в сообщении.

Под ударом оказались три территории: Никопольская, Покровская и Мировская общины.

Повреждены частные дома и электропередача.

Погибших и травмированных нет.

В настоящее время в Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога.

Сегодня мы писали о том, что ПВК «Восход» сбили БПЛА противника в небе над областью.

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