Вражеские войска сегодня атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня войска страны-террористки атаковали Никопольский район.Целили дронами-камикадзе и били из тяжелой артиллерии, — говорится в сообщении.
Под ударом оказались три территории: Никопольская, Покровская и Мировская общины.
Повреждены частные дома и электропередача.
Погибших и травмированных нет.
В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Сегодня мы писали о том, что ПВК «Восход» сбили БПЛА противника в небе над областью.
Читайте также:
Автор:
Большой пожар в Днепропетровской области.
Бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский БпЛА.
Днепрянин Мурази Мчедлидзе проиграл "утешительный финал".
В Днепре сегодня произошло очередное ДТП.
Большой пожар в Днепропетровской области.
Бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский БпЛА.
Днепрянин Мурази Мчедлидзе проиграл "утешительный финал".
В Днепре сегодня произошло очередное ДТП.
В Днепре произошло серьезное ДТП на улице Футбольная.
На войне погиб желтоводец Сергей Мирченко.
В Лондоне установили скульптуру, созданную архитектором из Днепра.
В Днепре ночью подожгли автомобиль.
На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.
Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!