Вражеские войска сегодня атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня войска страны-террористки атаковали Никопольский район.Целили дронами-камикадзе и били из тяжелой артиллерии, — говорится в сообщении.

Под ударом оказались три территории: Никопольская, Покровская и Мировская общины.

Повреждены частные дома и электропередача.

Погибших и травмированных нет.

В настоящее время в Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога.

Сегодня мы писали о том, что ПВК «Восход» сбили БПЛА противника в небе над областью.

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