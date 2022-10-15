Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине

О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Он отметил, что в результате утреннего обстрела Никополя пострадали не трое, а пятеро человек – три женщины и двое мужчин. Раненым – от 41 до 70 лет. Четыре человека будут лечиться амбулаторно, один пострадавший находится в больнице.

Также повреждены около 25 жилых домов, здание лицея, собор, почта, дворец культуры, админздания, электросети.

К вечеру оккупационные войска рф из РСЗО ударили по Марганецкой громаде. Без жертв, информация о последствиях уточняется.

В других районах Днепропетровщины день был мирным. По данным Генштаба, у россиян – большие проблемы с обеспечением. Мобилизированные оккупанты, которые находятся в Запорожской области, ходят в гражданской одежде. Что ж. Так во «второй армии мира» скоро может не остаться ничего, кроме ржавых автоматов. Украина победит. Мирного вечера, – написал Николай Лукашук.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: