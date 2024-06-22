Вражеская армия совершила почти 25 атак на Никопольщину за день

Сегодня враг снова обстреливал Днепропетровщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Около 25 атак на Никопольщину за день. Артиллерией и дронами-камикадзе. Агрессор готовил по самому Никополю, Мировскому, Красногригоревскому, Марганецкому и Покровскому общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и агрофирма.

Другие последствия вечерних атак окупантов пока уточняются.

Уже сейчас известно, что погибших и пострадавших нет.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удара.

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