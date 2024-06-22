Вражеская армия совершила почти 25 атак на Никопольщину за день

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Около 25 атак на Никопольщину за день. Артиллерией и дронами-камикадзе. Агрессор готовил по самому Никополю, Мировскому, Красногригоревскому, Марганецкому и Покровскому общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.
Повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и агрофирма.
Другие последствия вечерних атак окупантов пока уточняются.
Уже сейчас известно, что погибших и пострадавших нет.
Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине оборвалась жизнь спасателя, раненного во время вражеского удара.
Читайте также:
Автор:
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на завтра, 23 июня.
СК Днепр-1 может пропасть с футбольной карты Украины.
Наши корреспонденты узнали детали инцидента из Тищенко.
В больницу города Днепр вчера, 21 июня, доставили 11-летнего мальчика.
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на завтра, 23 июня.
СК Днепр-1 может пропасть с футбольной карты Украины.
Наши корреспонденты узнали детали инцидента из Тищенко.
В больницу города Днепр вчера, 21 июня, доставили 11-летнего мальчика.
В Днепропетровской области провели в последний путь 25-летнего Героя.
В Днепре в парке Глобы появился бесплатный Wi-Fi.
Оборвалась жизнь спасателя Николая Нечипоренко, получившего ранения во время вражеского удара в начале июня.
Волонтеры в Кривом Роге помогают полиции в розыске пропавшего ребенка.
В Каменском правоохранители арестовали 48-летнего мужчину за кражу денег с карты военнослужащего.
Сегодня в Днепре общественный транспорт будет работать с изменениями.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!