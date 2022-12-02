Враги выпустили 40 снарядов по Днепропетровской области: ситуация на утро

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, самые большие последствия обстрелов ощутили на себе Никополь и Марганецкая громада. По населенным пунктам района российские военные выпустили 40 снарядов. По информации Резниченко, обошлось без пострадавших.
Сейчас представители соответствующих служб уточняют масштабы разрушений. В других районах Днепропетровской области местным жителям пришлось провести ночь под звуки воздушной тревоги, но так все обошлось без атак. Сейчас в области все спокойно.
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