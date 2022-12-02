Враги выпустили 40 снарядов по Днепропетровской области: ситуация на утро

На протяжении всей ночи на 2 декабря российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, самые большие последствия обстрелов ощутили на себе Никополь и Марганецкая громада. По населенным пунктам района российские военные выпустили 40 снарядов. По информации Резниченко, обошлось без пострадавших.

Сейчас представители соответствующих служб уточняют масштабы разрушений. В других районах Днепропетровской области местным жителям пришлось провести ночь под звуки воздушной тревоги, но так все обошлось без атак. Сейчас в области все спокойно.

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