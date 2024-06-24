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Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

Сегодня 10:57
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24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе.

Новости Днепра про Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

О последствиях сообщил глава ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В Мировской общине повреждена линия электропередач.

В Никополе в результате вражеской атаки ранена 66-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пострадала инфраструктура города: изуродованы 2 здания медучреждения, есть разрушения в жилом секторе, уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица, изуродованы 15 домов, 14 хозяйственных построек, избиты магазин и два авто.

Также повреждены линии электропередач и газопровода.

Напомним, вчера мы писали, что враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины, в результате чего были изуродованы дома и магазин.

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Новости Днепра про Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщинаУкраїнська Новости Днепра про Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщинаРусский

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