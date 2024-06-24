Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

О последствиях сообщил глава ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В Мировской общине повреждена линия электропередач.
В Никополе в результате вражеской атаки ранена 66-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Пострадала инфраструктура города: изуродованы 2 здания медучреждения, есть разрушения в жилом секторе, уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица, изуродованы 15 домов, 14 хозяйственных построек, избиты магазин и два авто.
Также повреждены линии электропередач и газопровода.
Напомним, вчера мы писали, что враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины, в результате чего были изуродованы дома и магазин.
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