Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе.

О последствиях сообщил глава ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В Мировской общине повреждена линия электропередач.

В Никополе в результате вражеской атаки ранена 66-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пострадала инфраструктура города: изуродованы 2 здания медучреждения, есть разрушения в жилом секторе, уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица, изуродованы 15 домов, 14 хозяйственных построек, избиты магазин и два авто.

Также повреждены линии электропередач и газопровода.

Напомним, вчера мы писали, что враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины, в результате чего были изуродованы дома и магазин.

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