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Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.

Новости Днепра про Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Утром враг в очередной раз прибегнул к массированному обстрелу по Украине. Согласно уточненным данным, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Наша ПВО уничтожила 60 из них.

«В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях», — пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах;
  • на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное в Харьковской области;
  • на Купянском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка — Луганской;
  • на Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии неподалеку Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
  • на Новопавловском направлении огневому поражению подверглись окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара в Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Меловое в Херсонской области.

«Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения к временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала», — пишет Генштаб.

Отмечается, что к обороне были направлены дополнительные мобилизованные из Краснодарского края.

Достижения наших героев

В течение суток наши ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

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Новости Днепра про Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - ГенштабРусский

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