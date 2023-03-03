Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Об этом передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Вечером, 3 марта, россияне выпустили больше 100 снарядов из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Мировской громадах. К счастью, пострадавших и погибших нет.
В результате атаки в Марганецкой громаде повреждено социальное учреждение, разбито 17 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, одно хозяйственное сооружение уничтожено полностью. Задело три легковых машины газопровод, электросети.
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