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Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Сегодня 21:15
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Оккупанты выпустили из тяжелой артиллерии больше 100 снарядов по двум громадам Никопольского района.

Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Об этом передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вечером, 3 марта, россияне выпустили больше 100 снарядов из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Мировской громадах. К счастью, пострадавших и погибших нет.

В результате атаки в Марганецкой громаде повреждено социальное учреждение, разбито 17 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, одно хозяйственное сооружение уничтожено полностью. Задело три легковых машины газопровод, электросети.

Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

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Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому районуУкраїнська Новости Днепра про Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому районуРусский

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