Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

Оккупанты выпустили из тяжелой артиллерии больше 100 снарядов по двум громадам Никопольского района.

Об этом передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вечером, 3 марта, россияне выпустили больше 100 снарядов из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Мировской громадах. К счастью, пострадавших и погибших нет.

В результате атаки в Марганецкой громаде повреждено социальное учреждение, разбито 17 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, одно хозяйственное сооружение уничтожено полностью. Задело три легковых машины газопровод, электросети.

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