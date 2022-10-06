Враг всю ночь бил по Никопольскому району: подробности

Россияне всю сегодняшнюю ночь били по Никопольскому району из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три громаді — Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз.

Об этом в утреннем обращении к населению сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Согласно предварительной информации, люди не пострадали.

В Никополе загорелся пожар в частном доме. Ее уже потушили. Повреждены десять частных домов, предприятие и линии электропередач.

В Мировской громаде повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек.

В Марганецкой идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

В других районах ночь прошла без вражеских атак и в эту минуту спокойно.

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