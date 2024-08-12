Враг устроил пожар на территории ЗАЭС: каков уровень радиации на Днепропетровщине

За ситуацией наблюдают из Никополя.

Россияне устроили пожар на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко вечером 11 августа и призвал жителей Никопольщины не паниковать.

Известно, что возгорание произошло не на самой ЗАЭС, а на градирне – предварительно, там оккупанты подожгли автомобильные шины в большом количестве.

По неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Пока ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь пожалуйста, — написал Евгений Евтушенко в публикации в своем Telegram-канале.

Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт и отметил, что за ситуацией следят из Никополя.

Пока показатели радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуации нет и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира, — говорится в сообщении Президента.

В пресс-службе НАЭК «Энергоатом» сообщили, что пожар произошел около 20:00 на территории ЗАЭС на объекте технического водоснабжения. В результате этого произошло возгорание на градирне. Повреждено техническое оборудование.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

В Энергоатоме также отмечают, что помещения и сооружения АЭС используются российскими войсками в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. Вероятной причиной возникновения пожара может быть как небрежность россиян, которые складировали и скрывали военное оборудование и амуниции на градирне, так и умышленный поджог.

По состоянию на 00:00, по данным Энергоатома и ГСЧС, радиационное состояние на территории Украины находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения нет. Продолжается усиленный мониторинг радиационного фона постами Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС.

В 07:30 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о прекращении пожара на территории ЗАЭС.

Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации в Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле, — говорится в сообщении.

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