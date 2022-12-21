Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде на Днепропетровщине

Российская армия ударила по Марганецкой громаде в Днепропетровской области.

Об этом написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Укринформ.

«Беспокойно было днем в Марганецкой громаде на Никопольщине. российская оккупационная армия ударила по местным населенным пунктам из тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении.

В результате обстрела семь жилых домов повреждены. Также разрушены две хозяйственных постройки и газопровод. Обошлось без раненых.

На других наших территориях в течение дня было тихо, подчеркнул председатель облсовета.

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