Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде на Днепропетровщине

Об этом написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Укринформ.
«Беспокойно было днем в Марганецкой громаде на Никопольщине. российская оккупационная армия ударила по местным населенным пунктам из тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении.
В результате обстрела семь жилых домов повреждены. Также разрушены две хозяйственных постройки и газопровод. Обошлось без раненых.
На других наших территориях в течение дня было тихо, подчеркнул председатель облсовета.
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