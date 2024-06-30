Враг ударил по Никополю дронами-камикадзе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вчера вечером агрессор ударил дроном-камикадзе по Мировской общине Никопольщины. Таким же способом атаковал и сам Никополь. А еще сбросил на город боеприпас из БПЛА, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки повредило частный дом и хозяйственное сооружение.
Также агрессор готовил по Покровской общине. Артиллерией – по Марганецкой, там возник пожар.
Сейчас в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, оставайтесь в безопасных местах.
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