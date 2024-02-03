Враг стрелял по Никопольщине из тяжелой артиллерии и запускал дроны

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Более трех десятков разбитых частных домов, повреждены хозяйственные постройки, газопроводы и линии электропередач.
Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Целили дронами-камикадзе. В общей сложности район в течение дня пережил 5 атак. Под ударом были Никополь и Мировское общество, — заявил глава ОВА.
К счастью, люди не пострадали.
Из-за вражеской атаки частично остается обесточенным город Кривой Рог.
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