Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, во время одной из воздушных тревог была новая атака на область.
Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. На месте попадания начался пожар и серьезные разрушения. Там работают спасатели и специальные машины ГСЧС.
Очень прошу всех держать курс на сбережения электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для возобновления энергосети страны, — отметил Резниченко.
Он отметил, что важно сократить потребление электричества в часы пик – утром – с 8.00 до 11.00 и вечером – с 17.00 до 23.00.
Это нужно, чтобы не было аварийных отключений.
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