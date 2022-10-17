Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Враг снова нанес удар на один из объектов энергетической инфраструктуры в области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, во время одной из воздушных тревог была новая атака на область.

Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. На месте попадания начался пожар и серьезные разрушения. Там работают спасатели и специальные машины ГСЧС.

Очень прошу всех держать курс на сбережения электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для возобновления энергосети страны, — отметил Резниченко.

Он отметил, что важно сократить потребление электричества в часы пик – утром – с 8.00 до 11.00 и вечером – с 17.00 до 23.00.

Это нужно, чтобы не было аварийных отключений.

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