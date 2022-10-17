Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Сегодня 13:06
просмотров

Враг снова нанес удар на один из объектов энергетической инфраструктуры в области.
Новости Днепра про Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

фото иллюстративное

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, во время одной из воздушных тревог была новая атака на область.

Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. На месте попадания начался пожар и серьезные разрушения. Там работают спасатели и специальные машины ГСЧС.

Очень прошу всех держать курс на сбережения электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для возобновления энергосети страны, — отметил Резниченко.

Он отметил, что важно сократить потребление электричества в часы пик – утром – с 8.00 до 11.00 и вечером – с 17.00 до 23.00.

Это нужно, чтобы не было аварийных отключений.

Новости Днепра про Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Читайте также:

Новости Днепра про Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Враг снова ударил по объекту энергетической инфраструктуры на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта
    Новости Днепра
    Сегодня 15:00
    Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта

    Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в…

    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:37
    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре

    Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз…

    В Днепре в куске мяса из местного магазина нашли иглу
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    В Днепре в куске мяса из местного магазина нашли иглу

    В куске мяса, купленном в местном магазине, обнаружили кусок иглы.

    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше
    Новости Днепра
    Сегодня 11:52
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше

    Важная информация!

    Последние новости

    Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта
    Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта

    Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в Днепре можно на специальных табло на остановках. Но они не всегда работают, иногда подвисают и большинство из них показывает только прибытие «рогатых», а не маршруток и трамваев. Другое дело –…

    Сегодня 15:00
    просмотров
    В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика
    В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

    К сожалению, три человека погибли.

    Сегодня 12:45
    0
    просмотров
    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре
    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре

    Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в…

    Сегодня 12:37
    0
    просмотров
    В Днепре в куске мяса из местного магазина нашли иглу
    В Днепре в куске мяса из местного магазина нашли иглу

    В куске мяса, купленном в местном магазине, обнаружили кусок иглы.

    Сегодня 12:32
    просмотров
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше

    Важная информация!

    Сегодня 11:52
    0
    просмотров
    Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направлении
    Уничтожены вертолеты и ДРГ: успехи ВСУ на Криворожском направлении

    На Криворожском направлении продолжаются бои.

    Сегодня 11:38
    просмотров
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

    Утром 17 октября в Киеве раздались взрывы – россияне атаковали столицу дронами-камикадзе.

    Сегодня 10:55
    1
    просмотров
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)

    Утром 17 октября Киев атаковали дронами-камикадзе. Есть попадания.

    Сегодня 10:34
    1
    просмотров
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

    Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

    Сегодня 10:31
    1
    просмотров
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света

    В Днепре и области начались экстренные отключения света.

    Сегодня 10:10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх