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Враг сегодня обстреливал Никополь из артиллерии – Лукашук

Сегодня 19:08
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Днепропетровщина сегодня снова была под вражески

Новости Днепра про Враг сегодня обстреливал Никополь из артиллерии – Лукашук

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Утром обстреляли из артиллерии сам Никополь. Уничтожен дачный дом. Поврежден еще один дачный и 2 жилых дома, хозяйственное сооружение и линия электропередачи, — заявил глава ДОР.

На Марганецкую общину направляли дроны-камидзе, были и артиллерийские обстрелы.

Обошлось без пострадавших и жертв.

В других общинах Днепропетровской области сегодня было спокойно.

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