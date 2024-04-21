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Враг сегодня 8 раз атаковал Никопольский район: пострадала женщина

Сегодня 18:56
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Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Враг сегодня 8 раз атаковал Никопольский район: пострадала женщина

Сегодня агрессор 8 раз атаковал Никопольский район. Направил пять дронов-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Попал по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской громадах. Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Пока в больнице. Состояние пациентки средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены 5 частных домов, 8 хозяйственных построек и админздание.

В других районах области было тихо.

Сегодня мы писали, что двоих нападавших на полицейских в Винницкой области задержали.

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