Враг сегодня 8 раз атаковал Никопольский район: пострадала женщина

Сегодня агрессор 8 раз атаковал Никопольский район. Направил пять дронов-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Попал по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской громадах. Пострадала 47-летняя женщина. Она получила минно-взрывные травмы. Пока в больнице. Состояние пациентки средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.
Повреждены 5 частных домов, 8 хозяйственных построек и админздание.
В других районах области было тихо.
Сегодня мы писали, что двоих нападавших на полицейских в Винницкой области задержали.
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