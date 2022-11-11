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Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Новости Днепра про Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, - Генштаб

При этом российские захватчики продолжают грабить населенные пункты.

Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей.

В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и другие элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.

В среду Силы обороны освободили: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Сообщается, что наступательные действия на Херсонском направлении продолжаются. В Генштабе пообещали «из соображений безопасности операции», официально обнародовать результаты действий военных со временем.

Также за минувшие сутки, 10 ноября, Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелов подразделений Сил обороны вдоль всей линии соприкосновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратьевка на Сумщине;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Анискино, Ольховатка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;
  • на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
  • на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусиевка Днепропетровской области.

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