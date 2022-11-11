Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб

При этом российские захватчики продолжают грабить населенные пункты.
Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей.
В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и другие элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.
В среду Силы обороны освободили: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.
Сообщается, что наступательные действия на Херсонском направлении продолжаются. В Генштабе пообещали «из соображений безопасности операции», официально обнародовать результаты действий военных со временем.
Также за минувшие сутки, 10 ноября, Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.
Враг не прекращает обстрелов подразделений Сил обороны вдоль всей линии соприкосновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусиевка Днепропетровской области.
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