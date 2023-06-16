Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Враг дважды обстрелял Никополь. В результате атаки повреждены 17 частных жилых домов, 16 хозяйственных сооружений, 3 газопровода и линия электропередачи. К счастью, погибших и раненых среди населения нет. Мирной всем ночи», — написал Лукашук.
Читайте также:
Автор:
В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные…
Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…
40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и…
16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…
В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные роты по обслуживанию водных объектов остановили для проверки водителя автомобиля ВАЗ.
Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях.
40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Интересные новости!
16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым.
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки.
14 июня около 20:00 в полицию Никополя поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир.
Розы пахнут просто невероятно!
В Украине первые водительские права выдаются сроком на два года – они являются временными. После этого срока водитель может их обменять на документ, который будет действителен 30 лет – это постоянные права. Но их также можно менять при утере, смене…
Жители Днепра смогут увидеть на небе сразу пять планет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!