Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА

«Враг дважды обстрелял Никополь. В результате атаки повреждены 17 частных жилых домов, 16 хозяйственных сооружений, 3 газопровода и линия электропередачи. К счастью, погибших и раненых среди населения нет. Мирной всем ночи», — написал Лукашук.

В течение дня, 16 июня, было неспокойно на Никопольщине. Агрессор накрывал город артиллерией.

Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные…

230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные роты по обслуживанию водных объектов остановили для проверки водителя автомобиля ВАЗ. просмотров

«Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях. просмотров

Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину 40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. просмотров

В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО) 16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым. просмотров

В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки. просмотров