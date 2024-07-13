Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вечером агрессор обстрелял Марганецкую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии. Позже это же оружие применил для террора самого Никополя. По городу попал и дроном-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки повреждены инфраструктура, частный дом, хозяйственное сооружение.
Погибших и травмированных нет.
Недавно мы писали о состоянии пострадавших в результате обстрела Днепра и Кривого Рога 8 июля.
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Автор:
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