Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии, — Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Армия противника терроризировала районный центр и Красногригорьевскую общину. Целила из тяжелой артиллерии, – заявил глава ОВА.
Последствия обстрелов страны-агрессора уточняются.
Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.
В других общинах области прошла ночь спокойно.
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