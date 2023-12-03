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Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня 10:49
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Враг снова терроризировал общину Никопольщины.

Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии, - Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Армия противника терроризировала районный центр и Красногригорьевскую общину. Целила из тяжелой артиллерии, – заявил глава ОВА.

Последствия обстрелов страны-агрессора уточняются.

Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

В других общинах области прошла ночь спокойно.

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