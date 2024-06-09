Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и целил дронами

Враг снова атаковал Днепропетровщину.

Об очередных обстрелах сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину – Покровскую общину. Но после ночного затишья снова возобновил террор района утром, — говорится в сообщении главы ОВА.

Удары пришлись по райцентру и Мировскому обществу. оккупанты целили дронами-камикадзе и обстреливали Никопольщину из артиллерии.

Повреждены 5 частных домов, линия электропередач и коммунальное предприятие.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет, последствия еще уточняются.

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