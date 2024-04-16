Враг обстреливал Днепропетровщину: целил fpv-дронами и артиллерией

Ночью и вечером оккупационные войска обстреливали Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Артобстрел и пять атак fpv-дронами. Вечером и ночью русские войска терроризировали Никопольщину. Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская громады, говорится в сообщении председателя ОВА.

Повреждены частные дома, теплица, автомобиль и линия электропередач. Без света осталось тысяча абонентов, на месте работают специалисты.

Вечером бойцы ПВК «Восход» уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

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