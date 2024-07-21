Враг обстрелял школу на Днепропетровщине снарядами, ориентированными на максимальное поражение людей

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Многие снаряды попали в учебное заведение. Это не первый подобный обстрел – Ильинка и Добрая Надежда почти каждый день страдают от вооруженной агрессии. К сожалению, школа получила существенные разрушения, к счастью, люди не пострадали, — сказано в сообщении.
Оккупанты использовали для своих военных преступлений боеприпасы с флешетами. Это артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.
Это уже далеко не первый подобный случай за время полномасштабной российской агрессии.
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