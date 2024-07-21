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  • Враг обстрелял школу на Днепропетровщине снарядами, ориентированными на максимальное поражение людей

Враг обстрелял школу на Днепропетровщине снарядами, ориентированными на максимальное поражение людей

Сегодня 17:03
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Вчера россияне обстреляли школу Марганецкого общества из ствольной артиллерии.

Новости Днепра про Враг обстрелял школу на Днепропетровщине снарядами, ориентированными на максимальное поражение людей

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Многие снаряды попали в учебное заведение. Это не первый подобный обстрел – Ильинка и Добрая Надежда почти каждый день страдают от вооруженной агрессии. К сожалению, школа получила существенные разрушения, к счастью, люди не пострадали, — сказано в сообщении.

Оккупанты использовали для своих военных преступлений боеприпасы с флешетами. Это артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.

Это уже далеко не первый подобный случай за время полномасштабной российской агрессии.

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