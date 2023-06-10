Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших

Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область.

Силами противовоздушной обороны все БПЛА уничтожены, но, к сожалению, в результате воздушного боя обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки.

Об этом сообщает оперативное командование “Південь”.

На месте возник пожар площадью 50 кв. м, его оперативно ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, в результате атаки 3 человека погибли, 27 пострадали, из них трое – дети. Во время тушения пожара спасены 12 жителей дома.

Кроме того, взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг.

Пожалуйста, во время тревоги будьте в безопасных местах!

Напомним, ранее мы писали, что ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда».

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