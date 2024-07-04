Враг ночью атаковал Никопольщину: пострадала женщина

О последствиях доложил глава ОВА Сергей Лысак.
Агрессор попал по Красногригорьевской общине и райцентру.
Известно об одной пострадавшей – 68-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены 4 пятиэтажки, 3 авто, магазины и спортклуб. Взрывной волной задел газопровод и линию электропередач.
Лисак опубликовал фото последствий атаки.
Напомним, 2 июля оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек; Вечером того же дня враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека.
Также, сегодня в Днепре объявлен траур.Вчера под завалами многоэтажки, которая была наполовину уничтожена в результате российской атаки по Днепру 28 июня, нашли тело еще одного человека.В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибли уже шестеро.
Враг атаковал Днепр 28 июня – известно о 3 погибших и 12 пострадавших, из них один ребенок. В результате атаки 3 июля погибли уже шестеро, пострадали 53 человека, из них несколько в тяжелом состоянии.
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