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Враг ночью атаковал Никопольщину: пострадала женщина

Сегодня 09:13
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Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией.

Новости Днепра про Враг ночью атаковал Никопольщину: пострадала женщина

О последствиях доложил глава ОВА Сергей Лысак.

Агрессор попал по Красногригорьевской общине и райцентру.

Известно об одной пострадавшей – 68-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены 4 пятиэтажки, 3 авто, магазины и спортклуб. Взрывной волной задел газопровод и линию электропередач.

Лисак опубликовал фото последствий атаки.

Напомним, 2 июля оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек; Вечером того же дня враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека.

Также, сегодня в Днепре объявлен траур.Вчера под завалами многоэтажки, которая была наполовину уничтожена в результате российской атаки по Днепру 28 июня, нашли тело еще одного человека.В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибли уже шестеро.

Враг атаковал Днепр 28 июня – известно о 3 погибших и 12 пострадавших, из них один ребенок. В результате атаки 3 июля погибли уже шестеро, пострадали 53 человека, из них несколько в тяжелом состоянии.

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