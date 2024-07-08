Враг непрерывно бил по Никополю 7 июля: есть пострадавшие, среди них ребенок

Никополь страдал от вражеских атак почти целые сутки 7 июля.

О последствиях сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале в минувший вечер.

За прошедшие сутки, 7 июля, Никопольский район пережил с десяток вражеских обстрелов дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Всего в результате атаки в городе были изуродованы окна и балконы в двух пятиэтажках, повреждены 6 частных домов, зацепили 2 школы, разбиты 3 хозяйственные сооружения, авто, линии электропередач и газопровод. 2 возгорания произошло также в Покровской общине.

Фото последствий:

В тот же вечер позже Лысак сообщил о том, что в результате ударов оккупантов пострадали люди.

Все, что нужно знать о россиянах и целях этих извергов в нашей стране. Они бьют по мирным городам и селам, – написал он в сообщении.

В Никополе минувшим вечером ранены четверо, среди них — 10-летний мальчик. Известно и то, что среди пострадавших три женщины — 41, 64 и 81 год. У них осколочные ранения и ожоги.

Напомним, 2 июля оккупанты ударили по центру Никополя: погибли две женщины, пострадали 9 человек; Вечером того же дня враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека. В результате атаки 4 июля пострадали по меньшей мере семеро.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: