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Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району

Сегодня 09:00
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Ночью 6 января российские оккупанты нанесли два удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Новости Днепра про Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району

Около 10 вражеских снарядов прилетели в две громады – Марганецкую и Красногригорьевскую. К счастью, люди не пострадали. 

Разрушены несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Также была уничтожена хозяйственная постройка. 

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