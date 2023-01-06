Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району

Ночью 6 января российские оккупанты нанесли два удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Около 10 вражеских снарядов прилетели в две громады – Марганецкую и Красногригорьевскую. К счастью, люди не пострадали.

Разрушены несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Также была уничтожена хозяйственная постройка.

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