Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району

Около 10 вражеских снарядов прилетели в две громады – Марганецкую и Красногригорьевскую. К счастью, люди не пострадали.
Разрушены несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Также была уничтожена хозяйственная постройка.
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