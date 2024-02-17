Враг четыре раза обстреливал Никопольщину, — Лисак

Враг четырежды обстреливал Никопольский район.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Полтора десятка снарядов выпустил враг по Никопольщине. оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общем – 4 раза, – заявил глава ОВА.

Под ударом страны-агрессора находился районный центр и Марганецкая община.

К счастью, люди от атак не пострадали.

В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Вчера мы сообщали, что в Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью.

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