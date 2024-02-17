Враг четыре раза обстреливал Никопольщину, — Лисак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Полтора десятка снарядов выпустил враг по Никопольщине. оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общем – 4 раза, – заявил глава ОВА.
Под ударом страны-агрессора находился районный центр и Марганецкая община.
К счастью, люди от атак не пострадали.
В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Вчера мы сообщали, что в Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью.
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