Враг бил по трем громадам: в ГСЧС рассказали подробности ночных обстрелов Днепропетровщины

Били из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии по трем громадам – Марганецкой, Никопольской и Мировской.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В Никополе из-за вражеской атаки произошел пожар в частном доме, который спасатели уже потушили. Работали 21 пожарный и 5 единиц техники. В городе повреждены предприятие, десяток домов, хозяйственное сооружение, газопровод и линии электропередач.
В Мировской громаде повреждены 3 частных дома и 4 хозяйственные постройки.
Предварительно, всюду обошлось без пострадавших.
Во всех громадах, подвергшихся ночным обстрелам, спасатели продолжают обследовать территории. Масштабы разрушений уточняются.
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