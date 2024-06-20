Враг атаковал теплоэлектростанцию ​​ДТЭК: есть раненые, серьезно повреждено оборудование

Враг ударил по одной из теплоэлектростанций ДТЭК.

Об этом сообщили в публикации в Telegram-канале ДТЭК.

Известно о трех раненых энергетиках, медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, оборудование станции серьезно повреждено, сейчас проводятся мероприятия по ликвидации последствий атаки.

В прошлом месяце три теплоэлектростанции ДТЭК также были изуродованы из-за атаки РФ.

За три месяца энергетическая инфраструктура компании была атакована в седьмой раз.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли, — отметили в сообщении.

Напомним, сегодня ночью во многих областях страны раздались взрывы, в Укрэнерго сообщили о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры.

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