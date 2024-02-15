Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Днепропетровщины, – Лысак

Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Подробности – позже, – написал он.
Кроме того, поздним вечером российская армия дважды обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под ударом были Марганец и Мировская громада.
К счастью, без погибших и пострадавших.
Читайте также:
Автор:
Пожалуйста, берегите себя!
В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил…
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
В сети показали потухшие вулканы Криворожья.
Подготовьтесь!
Пожалуйста, берегите себя!
Захватите с собой зонт!
В Днепре судили мужчину, который летом ходил обнаженным по городу и предлагал несовершеннолетним секс.
В Днепропетровской области судили изобретательного наркосбытчика.
В Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области определили населенные пункты, которые были "неблагополучными" на 1 февраля.
В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил брак на День всех влюбленных - 83 года.
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!