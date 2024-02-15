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Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Днепропетровщины, – Лысак

Сегодня 07:40
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Утро на Днепропетровщине началось со взрывов.

Новости Днепра про Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Днепропетровщины, – Лысак

Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Подробности – позже, – написал он.

Кроме того, поздним вечером российская армия дважды обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под ударом были Марганец и Мировская громада.

К счастью, без погибших и пострадавших.

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