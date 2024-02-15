Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры Днепропетровщины, – Лысак

Утро на Днепропетровщине началось со взрывов.

Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Подробности – позже, – написал он.

Кроме того, поздним вечером российская армия дважды обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под ударом были Марганец и Мировская громада.

К счастью, без погибших и пострадавших.

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