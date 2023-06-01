Враг атаковал Днепропетровскую область: подробности

Врагом был нанесен артиллерийский удар и зафиксировано 2 случая атаки БпЛА на территории Никопольского района днем 1 июня.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В Никополе в результате атаки ранены два человека 1973 г.р. и 1967 г.р. Их доставили в больницу, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Поврежден 1 объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, 2 частных жилых дома, 3 автомобиля, 1 забор, 2 линии электропередачи, 1 газопровод.

По Марганцу была зафиксирована атака дронов. Ранен 1 человек, мужчина 1988 г.р. Врачи оказывают помощь в стационаре.

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