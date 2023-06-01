Враг атаковал Днепропетровскую область: подробности

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
В Никополе в результате атаки ранены два человека 1973 г.р. и 1967 г.р. Их доставили в больницу, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Поврежден 1 объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, 2 частных жилых дома, 3 автомобиля, 1 забор, 2 линии электропередачи, 1 газопровод.
По Марганцу была зафиксирована атака дронов. Ранен 1 человек, мужчина 1988 г.р. Врачи оказывают помощь в стационаре.
Читайте также:
Автор:
1 июня в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина и…
Если кому-то интересно, что строилось в центре города.
Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов…
Мила Йовович несколько лет прожила в Днепре
1 июня в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что ножка ее дочери застряла в карусели. Событие произошло на улице Алмазной Центрально-Городского района города Кривого Рога.
Украинские военные отразили 19 вражеских атак на востоке и поразили зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов.
Котик чудом выжил.
Если кому-то интересно, что строилось в центре города.
Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов и овощей, если территория двора позволяет иметь огород. А еще там можно построить гараж, хозяйственные здания, поставить беседку, бассейн или сделать маленькую детскую площадку. Частный сектор с небольшими домами есть…
Мила Йовович несколько лет прожила в Днепре
Стали известны подробности ужасной аварии на Сичеславской Набережной.
Сезон клубники в самом разгаре.
Будьте осторожны за рулем!
Сделайте на всякий случай запасы!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!