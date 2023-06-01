Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг атаковал Днепропетровскую область: подробности

Сегодня 20:30
просмотров

Врагом был нанесен артиллерийский удар и зафиксировано 2 случая атаки БпЛА на территории Никопольского района днем 1 июня.

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область: подробности

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В Никополе в результате атаки ранены два человека 1973 г.р. и 1967 г.р. Их доставили в больницу, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Поврежден 1 объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, 2 частных жилых дома, 3 автомобиля, 1 забор, 2 линии электропередачи, 1 газопровод.

По Марганцу была зафиксирована атака дронов. Ранен 1 человек, мужчина 1988 г.р. Врачи оказывают помощь в стационаре.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровскую область: подробностиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Спасатели на Днепропетровщине помогли девочке, которая застряла в карусели
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Спасатели на Днепропетровщине помогли девочке, которая застряла в карусели

    1 июня в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина и…

    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:38
    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)

    Если кому-то интересно, что строилось в центре города.

    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:16
    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

    Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов…

    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит

    Мила Йовович несколько лет прожила в Днепре

    Последние новости

    Спасатели на Днепропетровщине помогли девочке, которая застряла в карусели
    Спасатели на Днепропетровщине помогли девочке, которая застряла в карусели

    1 июня в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что ножка ее дочери застряла в карусели. Событие произошло на улице Алмазной Центрально-Городского района города Кривого Рога.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 1 июня
    Ситуация на фронте сегодня 1 июня

    Украинские военные отразили 19 вражеских атак на востоке и поразили зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине
    Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине

    Котик чудом выжил.

    Сегодня 18:32
    0
    просмотров
    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)
    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)

    Если кому-то интересно, что строилось в центре города.

    Сегодня 17:38
    просмотров
    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)
    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

    Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов и овощей, если территория двора позволяет иметь огород. А еще там можно построить гараж, хозяйственные здания, поставить беседку, бассейн или сделать маленькую детскую площадку. Частный сектор с небольшими домами есть…

    Сегодня 17:16
    просмотров
    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит
    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит

    Мила Йовович несколько лет прожила в Днепре

    Сегодня 17:02
    просмотров
    На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)
    На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)

    Стали известны подробности ужасной аварии на Сичеславской Набережной.

    Сегодня 16:43
    2
    просмотров
    В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод
    В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод

    Сезон клубники в самом разгаре.

    Сегодня 15:43
    просмотров
    В Днепре на Сичеславской Набережной произошла ужасная авария: собирается пробка
    В Днепре на Сичеславской Набережной произошла ужасная авария: собирается пробка

    Будьте осторожны за рулем!

    Сегодня 15:27
    1
    просмотров
    В Днепре целый микрорайон остался без воды: причина
    В Днепре целый микрорайон остался без воды: причина

    Сделайте на всякий случай запасы!

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх