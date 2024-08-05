Враг атаковал Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе: пострадали два человека

В результате очередного обстрела Никопольщины снова пострадали люди.

Вечером и ночью агрессор атаковал Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией, сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В Покровской общине пострадали два человека — 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Будут лечиться дома.

В результате обстрела повреждены кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды.

Также изуродовано 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. Повреждены солнечные панели, линии электропередач и газопровод.

В райцентре избито частное предприятие.

В Красногригорьевской, Марганецкой и Мировской общине также были обстрелы. К счастью, люди уцелели.

Фото последствий:

Напомним, в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ВТО.

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