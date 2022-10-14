Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, — Генштаб

Россия продолжает сосредотачивать усилия на попытке выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании временно оккупированных территорий Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
«Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков», — пишет пресс-служба Генштаба.
Для своих преступлений Россия использовала крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.
За текущие сутки россияне нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На территорию Крыма из Гомеля прибыл очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
«На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационная власть издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность», — добавляет Генштаб.
В районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области наши воины уничтожили до 150 оккупантов и около 100 оставили ранеными. Также было уничтожено 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.
«По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются», — отмечает Генштаб.
В течение суток авиация нанесла 13 ударов:
Артиллерия и ракетные войска попали по трем пунктам управления, восьми районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также по трем складам боеприпасов.
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