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  • Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, — Генштаб

Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, — Генштаб

Сегодня 19:45
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В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери.

Новости Днепра про Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, - Генштаб

Россия продолжает сосредотачивать усилия на попытке выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании временно оккупированных территорий Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

«Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков», — пишет пресс-служба Генштаба.

Для своих преступлений Россия использовала крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

За текущие сутки россияне нанесли:

  • три ракетных удара;
  • десять авиационных ударов;
  • до десяти обстрелов из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На территорию Крыма из Гомеля прибыл очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;
  • на Краматорском направлении — из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполовка, Терны, Заречное, Торское;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Временка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

«На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационная власть издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность», — добавляет Генштаб.

Достижения наших героев

В районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области наши воины уничтожили до 150 оккупантов и около 100 оставили ранеными. Также было уничтожено 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

«По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются», — отмечает Генштаб.

В течение суток авиация нанесла 13 ударов:

  • 12 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники;
  • 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Артиллерия и ракетные войска попали по трем пунктам управления, восьми районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также по трем складам боеприпасов.

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Новости Днепра про Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, - ГенштабРусский

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