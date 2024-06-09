Враг 15 раз ударил по Никопольщине дронами-камикадзе и дважды из артиллерии

Враг направил по Никопольщине дроны-камикадзе и гнал из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никопольщине сегодня без жертв и пострадавших. Это счастье, потому что россияне беспощадно били по району целый день.15 раз ударили дронами-камикадзе. Дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Среди изуродованного в самом Никополе 2 инфраструктурных объекта и столько же частных домов, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждена многоэтажка, линия электропередач и хозяйственная постройка.

Также оккупанты обстреливали Червоногоровскую и Мировскую общину.

Там разбиты продуктовый магазин, частный дом, гараж, хозяйственное сооружение и солнечные панели.

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