Враг 15 раз ударил по Никопольщине дронами-камикадзе и дважды из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Никопольщине сегодня без жертв и пострадавших. Это счастье, потому что россияне беспощадно били по району целый день.15 раз ударили дронами-камикадзе. Дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Среди изуродованного в самом Никополе 2 инфраструктурных объекта и столько же частных домов, — говорится в сообщении главы ОВА.
Повреждена многоэтажка, линия электропередач и хозяйственная постройка.
Также оккупанты обстреливали Червоногоровскую и Мировскую общину.
Там разбиты продуктовый магазин, частный дом, гараж, хозяйственное сооружение и солнечные панели.
Сегодня мы писали о том, что в России впервые поражен истребитель Су-57.
Читайте также:
Автор:
В городе Каменское спасатели потушили пожар.
В Днепре на блокпосту уже третий день "несет службу" кот.
В Днепре обнаружили мужчину с ножом в людном месте.
В Днепре открыли "пляжный сезон" в парке Глобы.
В городе Каменское спасатели потушили пожар.
В Днепре на блокпосту уже третий день "несет службу" кот.
В Днепре обнаружили мужчину с ножом в людном месте.
В Днепре открыли "пляжный сезон" в парке Глобы.
Необычный путешествующий пес был замечен в Днепре.
Вчера, 8 июня, на территории аэродрома "ахтубинск" поражен истребитель Су-57.
На войне погиб 24-летний Герой Владислав Хаткевич.
В г. Каменское произошло серьезное ДТП.
В Днепре вчера, 8 июня, пропал подросток.
В Днепропетровской области произошел серьезный пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!