Враг 10 раз в течение дня атаковал Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня враг с десяток раз атаковал Никопольщину. Обстреливал из артиллерии и избивал БпЛА. Попал по Никополю, Мировской, Красногригоревской и двум Покровским общинам — городской и сельской, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также во время повторного обстрела был ранен спасатель, ликвидировавший последствия атаки.
Повреждены 6 частных домов и гараж.Уничтожен грузовик, микроавтобус – поврежден. Задел и инфраструктурный объект.
Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области мужчина получил отравление продуктами горения во время пожара.
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