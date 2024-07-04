Врачи рассказали, как чувствуют себя пострадавшие в результате обстрела Днепра 3 июля

В Днепре в больницах находятся 8 пострадавших в результате ракетных обстрелов 3 июля.

По словам врачей, в больницы обратились 22 пострадавших: 10 мужчин и 12 женщин. Из них 8 пациентов находятся в медучреждениях, 14 лечатся дома. Состояние всех пациентов стабильное.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения населения Днепровского горсовета.

“Состояние пациентов стабильное. В Днепре по состоянию на 08:00 в городские медучреждения обратилось 22 человека среднего возраста (10 мужчин, 12 женщин). Из них 8 пациентов лечатся стационарно, 14 – амбулаторно”, — говорится в сообщении.

Напомним, в результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибли шесть человек. Согласно распоряжению председателя Днепровского городского совета Бориса Филатова сегодня, 4 июля, в Днепре объявлен День Траура. В городе запрещены развлекательные мероприятия, возле админпостроек опустят флаги. Рекомендуется вывесить Государственные Флаги с черными лентами для памяти погибших.

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