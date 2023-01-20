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  • Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

Сегодня 17:54
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Днепровский врач рассказала о первых минутах после ракетного удара и как ей удалось спасти свою девятилетнюю соседку.

Новости Днепра про Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

Светлана Юрьевна – врач-неонатолог. Она жила в многоэтажке, куда 14 января попала российская ракета. В тот день вместе с мужем была дома. Супруги ждали в гости свою дочь с внучкой. Родные не успели дойти, поэтому уцелели, а Светлане и ее мужу удалось спастись, рассказали в Днепропетровской ОВА.

Врач рассказала, что взрыв не услышала, а сразу увидела, как на нее летели окна. Взрывной волной женщину выбросило в коридор. После чего они вместе с мужем пытались выбраться из квартиры. Сделать это удалось не сразу, потому что заклинило дверь.

Новости Днепра про Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

Уже выбежав на улицу супруги увидели последствия удара. Все было в дыму, а на земле лежали люди. В нескольких метрах от дома она заметила внучку своей соседки с восьмого этажа. Девятилетняя девочка лежала на земле.

Мирослава была уже бледно-серого цвета. У нее была большая проблема с ножками. Я поняла, что ребенок в состоянии болевого шока, – рассказывает Светлана. – Связи не было. Попросила мужчину посмотреть, что с нашим автомобилем. Стоявшие с другой стороны дома погорели. Наша была избита осколками, но уцелела.

Новости Днепра про Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

За считанные минуты супруги отвезли девочку в больницу. Медики говорят, что благодаря Светлане ребенок получил помощь в «золотой час» и у него больше шансов поправиться. Мирослава под наблюдением врачей и в сознании.

Новости Днепра про Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

Бабушка Мирославы рассказала, что вместе с внучкой только вернулись из магазина. Женщина вернулась домой, а девочка осталась с друзьями во дворе.

Просто в халате я выбежала искать Мирославу. Ее нигде не было. Проходил мужчина и сказал посмотреть возле лавки. Она лежала там. В этот момент прибежала Светлана Юрьевна. Я благодарна ей за спасение внучки. Она теперь наша крестная мать, наша спасительница», – добавила Людмила.

Сейчас Светлана Юрьевна живет у друзей. Говорит: главное, что осталась жива.

Всего ракетный удар по многоэтажке в Днепре унес жизни 46 человек. Ранения получили 80 местных. 22 из них до сих пор остаются в больнице. Среди них трое детей.

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