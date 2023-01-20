Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

Светлана Юрьевна – врач-неонатолог. Она жила в многоэтажке, куда 14 января попала российская ракета. В тот день вместе с мужем была дома. Супруги ждали в гости свою дочь с внучкой. Родные не успели дойти, поэтому уцелели, а Светлане и ее мужу удалось спастись, рассказали в Днепропетровской ОВА.
Врач рассказала, что взрыв не услышала, а сразу увидела, как на нее летели окна. Взрывной волной женщину выбросило в коридор. После чего они вместе с мужем пытались выбраться из квартиры. Сделать это удалось не сразу, потому что заклинило дверь.
Уже выбежав на улицу супруги увидели последствия удара. Все было в дыму, а на земле лежали люди. В нескольких метрах от дома она заметила внучку своей соседки с восьмого этажа. Девятилетняя девочка лежала на земле.
Мирослава была уже бледно-серого цвета. У нее была большая проблема с ножками. Я поняла, что ребенок в состоянии болевого шока, – рассказывает Светлана. – Связи не было. Попросила мужчину посмотреть, что с нашим автомобилем. Стоявшие с другой стороны дома погорели. Наша была избита осколками, но уцелела.
За считанные минуты супруги отвезли девочку в больницу. Медики говорят, что благодаря Светлане ребенок получил помощь в «золотой час» и у него больше шансов поправиться. Мирослава под наблюдением врачей и в сознании.
Бабушка Мирославы рассказала, что вместе с внучкой только вернулись из магазина. Женщина вернулась домой, а девочка осталась с друзьями во дворе.
Просто в халате я выбежала искать Мирославу. Ее нигде не было. Проходил мужчина и сказал посмотреть возле лавки. Она лежала там. В этот момент прибежала Светлана Юрьевна. Я благодарна ей за спасение внучки. Она теперь наша крестная мать, наша спасительница», – добавила Людмила.
Сейчас Светлана Юрьевна живет у друзей. Говорит: главное, что осталась жива.
Всего ракетный удар по многоэтажке в Днепре унес жизни 46 человек. Ранения получили 80 местных. 22 из них до сих пор остаются в больнице. Среди них трое детей.
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