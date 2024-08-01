ВПЛ в Днепре будут селить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз

В Днепропетровской области нашли новое место для проживания переселенцев.

Один из шелтеров обустроили в помещениях Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В ведомстве пояснили, что проживание там ВПЛ нуждалось в дополнительном законодательном урегулировании. В частности, возможной передаче помещений института в аренду благотворительной организации.

Впрочем, после длительных консультаций совместно с Фондом государственного имущества Украины, Министерством юстиции Украины и Днепропетровским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз был заключен договор аренды на указанное здание между БФ «Добро на Амуре» и Фондом государственного имущества Украины.

Кроме того, Днепропетровская областная военная администрация уже включила этот объект в список мест временного проживания. Положительное решение данного вопроса позволило обеспечить временным жильем около 270 внутренне перемещенных лиц.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: