ВПЛ в Днепре будут селить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз

Один из шелтеров обустроили в помещениях Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В ведомстве пояснили, что проживание там ВПЛ нуждалось в дополнительном законодательном урегулировании. В частности, возможной передаче помещений института в аренду благотворительной организации.
Впрочем, после длительных консультаций совместно с Фондом государственного имущества Украины, Министерством юстиции Украины и Днепропетровским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз был заключен договор аренды на указанное здание между БФ «Добро на Амуре» и Фондом государственного имущества Украины.
Кроме того, Днепропетровская областная военная администрация уже включила этот объект в список мест временного проживания. Положительное решение данного вопроса позволило обеспечить временным жильем около 270 внутренне перемещенных лиц.
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