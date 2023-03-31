Впервые в истории: экспрезиденту США Трампу предъявлено уголовное обвинение

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений, пишет CNN.
Это впервые в истории США, когда экс-президент получил реальное уголовное обвинение. Дело открыли жюри присяжных Манхетена.
В чем именно подозревают Трампа не разглашается, но дело может касаться скандала вокруг порнозвезды Сторми Дэниес, которой экспрезидент выплатил деньги во время избирательной кампании в 2016 году. Не исключено, что часть обвинений касается его бизнес-деятельности и мошенничества.
Скорее всего, Трамп предстанет перед судом на следующей неделе. Об этом журналистам CNN сообщил его адвокат. На заседании мы узнаем, в чем именно подозревают экспрезидента, ведь обвинения против него станут публичными.
Журналисты CNN сообщают, что в настоящее время Трамп обзванивает республиканцев, чтобы заручиться их поддержкой по этому делу.
Что предшествовало?
Отмечается, что история началась еще в 2006 году, когда Трамп встретился с порноактрисой Сторми Дэниел на гольф-турнире. Тогда бизнесмен вроде бы заплатил ей за секс в отеле.
История продолжилась в 2016 году, когда Трамп баллотировался в президенты. Он якобы выплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение их отношений. Деньги Трамп взял из фонда, предназначенного для финансирования предвыборной кампании. В США это считается уголовным преступлением, а в штате Нью-Йорк, судьи которого выдвинули ему обвинение, это наказывается 4 годами тюрьмы.
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