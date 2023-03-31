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Впервые в истории: экспрезиденту США Трампу предъявлено уголовное обвинение

Сегодня 10:54
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Трамп стал первым в истории США президентом, которому предъявлено уголовное обвинение.

Новости Днепра про Впервые в истории: экспрезиденту США Трампу предъявлено уголовное обвинение

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений, пишет CNN.

Это впервые в истории США, когда экс-президент получил реальное уголовное обвинение. Дело открыли жюри присяжных Манхетена.

В чем именно подозревают Трампа не разглашается, но дело может касаться скандала вокруг порнозвезды Сторми Дэниес, которой экспрезидент выплатил деньги во время избирательной кампании в 2016 году. Не исключено, что часть обвинений касается его бизнес-деятельности и мошенничества.

Скорее всего, Трамп предстанет перед судом на следующей неделе. Об этом журналистам CNN сообщил его адвокат. На заседании мы узнаем, в чем именно подозревают экспрезидента, ведь обвинения против него станут публичными.

Журналисты CNN сообщают, что в настоящее время Трамп обзванивает республиканцев, чтобы заручиться их поддержкой по этому делу.

Что предшествовало?

Отмечается, что история началась еще в 2006 году, когда Трамп встретился с порноактрисой Сторми Дэниел на гольф-турнире. Тогда бизнесмен вроде бы заплатил ей за секс в отеле.

История продолжилась в 2016 году, когда Трамп баллотировался в президенты. Он якобы выплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение их отношений. Деньги Трамп взял из фонда, предназначенного для финансирования предвыборной кампании. В США это считается уголовным преступлением, а в штате Нью-Йорк, судьи которого выдвинули ему обвинение, это наказывается 4 годами тюрьмы.

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