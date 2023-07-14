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Впервые в Украине: в Днепре построят новый квартал на полуострове

Сегодня 21:53
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На левом берегу Днепра может появиться новый элитный жилой квартал.

Новости Днепра про Впервые в Украине: в Днепре построят новый квартал на полуострове

Об этом сообщает портал Gorod.dp.ua. 

Вблизи жилмассива Ломовский может появиться новый жилой квартал, который будет состоять из ряда индивидуальных домиков. Как отметили специалисты, это нечто среднее между таун-хаусами и малоэтажными многоквартирными домами, имеющими выход на личный приусадебный участок.

Инициатор проекта – ООО Риверсайд. Разработкой концепции занималась студия «АрхОбраз».

По словам потенциального застройщика, на левом берегу Днепра хотят построить 67 домов для 201 жителя. Общая площадь комплекса составляет 1,3 гектара. Сейчас на этом месте болотистая местность с выходом к озеру. Депрессивный район хотят превратить в современный европейский квартал с плотной индивидуальной застройкой.

Квартал будет состоять из 2-3 этажных построек площадью от 80 до 160 квадратных метров. Создатели проекта переняли опыт Европы, где подобные районы находятся в каждом крупном городе.

Новости Днепра про Впервые в Украине: в Днепре построят новый квартал на полуострове

Возле каждого дома будет гараж и приусадебный участок, где владельцы смогут пожарить барбекю или заняться садоводством. Посреди квартала хотят обустроить общую зону отдыха со сквером или публичным бассейном. Вдоль озера соорудят набережную, с лодочными причалами. Здесь местные смогут прогуливаться по вечерам или отдыхать летом.

Кроме этого, планируется построить 3-этажное здание, которое будет напоминать торговый центр. Здесь будут магазины и другие заведения досуга.

Новости Днепра про Впервые в Украине: в Днепре построят новый квартал на полуострове

Переулок Широкий (который сейчас разбит грунтовой дорогой) станет комфортной асфальтовой дорогой шириной проезжей части 5,5 метров с тротуаром и озеленением по бокам.

Архитекторы отметили, что в Украине жилье такого типа еще не строили, поэтому сложно определить, как именно называется такая застройка.

Когда начнут строительство нового жилого квартала, пока неизвестно. Пока архитекторы будут думать о том, как воплотить такую амбициозную концепцию в жизнь.

Новости Днепра про Впервые в Украине: в Днепре построят новый квартал на полуострове

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