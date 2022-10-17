Впервые только женщины: Украина подтвердила обмен пленными с рф

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный — мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, — признался он. — Это был нервный обмен».
По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:
Он добавил, что среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.
«Люди «сидели» с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные «шпионаж» и «терроризм», — рассказал Ермак.
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