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Впервые только женщины: Украина подтвердила обмен пленными с рф

Сегодня 19:45
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В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Новости Днепра про Впервые только женщины: Украина подтвердила обмен пленными с рф

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный — мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, — признался он. — Это был нервный обмен».

По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:

  • 37 эвакуированных из «Азовстали»;
  • 11 офицеров, 85 — рядовых и сержантов;
  • 35 защитниц из ВСУ;
  • 32 — МВД;
  • 12 — ТРо;
  • 8 — НГУ (включая 2 из «Азова»);
  • 5 — Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТ);
  • 4 ГПСУ;
  • 12 гражданских.

Он добавил, что среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

«Люди «сидели» с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные «шпионаж» и «терроризм», — рассказал Ермак.

Новости Днепра про Впервые только женщины: Украина подтвердила обмен пленными с рф

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