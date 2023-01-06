Впереди неделя арктического холода: надолго ли задержатся морозы в Днепре

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии, начиная с 7 января в Днепре и области ожидается резкое похолодание.
После продолжительного аномально теплого периода, в связи с вторжением арктического воздуха в области сильно снизится температура – местами до -14.
Холоднее всего будет ночью 9 января — температура опустится до -15 градусов. Синоптики отмечают, что резкое похолодание может повлиять на жизнедеятельность людей и функционирование хозяйств и автотранспорта.
Однако уже 12 января снова придет потепление и температура воздуха будет повышаться.
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Яна Юхименко
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